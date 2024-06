Veículo é recuperado com mais de 270 quilos de maconha

Um veículo carregado com 277,9 quilos de maconha foi recuperado em plantação de milho em Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande. A ação foi comandada por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Ninguém foi preso durante a operação.

O carro, um Fiat Toro de cor branca foi encontrado durante patrulhamento dos militares pela rodovia MS-166. Ao constatarem o veículo parado de forma suspeita às margens da estrada, os policiais decidiram averiguar. Os agentes encontraram as portas estavam destrancadas e os vidros traseiros pintados com tinta preta.

Após seguirem os rastros de pessoas que adentravam em uma plantação de milho, a cerca de 20 metros do carro, os militares encontraram a droga escondida. Durante o procedimentos de identificação veicular, constatou-se ainda que as placas eram falsas. Além disso, o número de chassi e motor não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, juntamente com a droga e o veículo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 641,44 mil, e o caso segue em investigação.

