Três Lagoas: Data da abertura de Copa do Servidor Público é definida

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) confirmou para o próximo dia 26, às 15h, a abertura e início da Copa do Servidor Público Municipal de Futebol Society em Três Lagoas.

As regras, grupos e tabelas foram definidos no congresso técnico realizado na última segunda-feira (07), com os membros da comissão organizadora e representantes das equipes.

Neste ano, são 08 times divididos em dois grupos na briga pelo título de campeão 2022 e pela premiação em dinheiro.

Os jogos acontecerão todos os sábados sempre a partir das 15h, no campo do Estádio da ADEN.

Participam as equipes da Câmara Municipal, Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS), Educação e Cultura (SEMEC), Administração (SEMAD), Finanças / SEJUVEL, Saúde (SMS), Trânsito e Departamento de Serviços Públicos (DSP).