Trecho da MS-080 é interditado após ponte desabar durante passagem de carreta em Rio Negro

Motorista não se feriu; estrutura sobre o Rio do Peixe cedeu na manhã deste domingo (22)

Trecho da rodovia MS-080 foi totalmente interditada na manhã deste domingo (22) depois que parte da ponte sobre o Rio do Peixe desabou, no município de Rio Negro. No momento do incidente, uma carreta bi-trem atravessava o local e acabou parcialmente arrastada com a queda da estrutura.

O motorista conseguiu sair sem ferimentos. A cabine e o primeiro compartimento do veículo permaneceram sobre a parte intacta da ponte, enquanto o segundo semirreboque ficou suspenso após o rompimento do trecho central.

A estrutura de concreto, com cerca de 40 metros de extensão e seis metros de largura, é considerada um dos principais acessos à região do Pantanal e liga municípios como São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso. O desabamento ocorreu por volta das 7h.

Segundo as informações iniciais, as chuvas intensas registradas nos últimos dias podem ter contribuído para o comprometimento da ponte.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e bloqueou o tráfego nos dois sentidos para evitar novos riscos. Motoristas que trafegam pela região devem buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

Técnicos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos estiveram no local para avaliar os danos estruturais e definir as próximas medidas. As circunstâncias do desabamento serão apuradas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram