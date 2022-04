Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas tem expectativa de movimentação de 2 milhões

Prestes a iniciar uma das mais tradicionais competições de pesca esportiva do calendário nacional, o APETL (Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas) promete movimentar a economia local, com injeção de mais de dois milhões de reais na economia da cidade, segundo a organização do evento, entre os dias 28 a 30 desse mês.

Os valores se baseiam no aumento no aumento de hóspedes na rede hoteleira, na venda do comércio, geração de empregos temporários e na procura pelos atrativos turísticos do município.

De acordo com a APETL também são aguardados a inscrição de mais de 900 competidores de mais de 100 cidades e 14 estados.

Além de reunir grandes nomes do esporte, o evento é aberto ao público e conta com grade de shows com seis atrações, sendo duas por noite. O show mais aguardado será da dupla sul-mato-grossense Jads & Jadson, na sexta-feira (29).

Passam também pelo palco do Balneário “Miguel Jorge Tabox”, que sedia a competição os cantores Betinho, a dupla Neto & Jr e os DJs Mendez e William Camargo.

Evento:

Local: Balneário “Miguel Jorge Tabox” – Avenida Jamil Jorge Salomão

Entrada gratuita / 1 kg de alimento

Horário: A partir das 21h00

Programação:

28 (quinta-feira)

Show: Betinho / William Camargo

29 (sexta-feira)

Show: Jads & Jadson /William Camargo

30 (sábado)

Show: Neto & Jr / Mendez