Suzano constrói terminal intermodal em Inocência para escoar produção

A Suzano está implantando um novo terminal intermodal no município de Inocência para escoamento via transporte ferroviário da produção de celulose da fábrica que está sendo construída em Ribas do Rio Pardo. O investimento visa otimizar os canais logísticos da empresa, que investe R$ 19,3 bilhões e deve entrar em operação em 2024.

O novo terminal está sendo implantado às margens da MS-240 para interligar os armazéns da empresa com a Ferrovia Malha Norte da Rumo, que liga Rondonópolis (MT) até o Porto de Santos (SP), passando pelo Nordeste de Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, a produção da nova fábrica da Suzano será escoada por meio de transporte rodoviário de Ribas do Rio Pardo até Inocência, passando pelas rodovias BR-262 e MS-277, e, de Inocência, por meio de transporte ferroviário até os terminais da companhia no Porto de Santos pela Malha Norte (bitola larga).

O terminal contará com uma área construída total de quase 24,2 mil metros quadrados, dos quais 21,5 mil metros quadrados correspondem à área de armazéns.

O empreendimento contempla, ainda, 8,8 mil metros de linha ferroviária interna e externa que incluem ramais para vagões em reserva, segregados, carregados e duas peras ferroviárias para manobras de locomotivas e vagões, visando aumentar a eficiência na operação de desembarque dos caminhões e embarque nos vagões.

Segundo a empresa, as obras do terminal intermodal tiveram início no primeiro semestre deste ano. Cerca de 280 trabalhadores atuam em três frentes de obras no local: serviços de terraplanagem, início da implantação da ferrovia e execução das fundações prediais. No pico da obra, que deve ocorrer em novembro deste ano, serão cerca de 320 postos de trabalho gerados. Após a conclusão, prevista para o terceiro trimestre do próximo ano, serão 80 postos de trabalho para a operação do terminal.

Com os novos investimentos, a Suzano passará a contar com dois terminais intermodais no Mato Grosso do Sul. O primeiro implantado pela companhia foi inaugurado em 2017, em Aparecida do Taboado, para escoar a produção da Unidade de Três Lagoas.

Paralelamente à implantação do terminal no Mato Grosso do Sul, a Suzano também já iniciou as obras de ampliação e melhorias nos dois terminais em operação no Porto de Santos, o T32 e DPW, este último operado em parceria com a empresa DP World Santos. A

s obras foram iniciadas em fevereiro deste ano e seguem simultaneamente nos dois terminais intermodais, aumentando em 30 mil metros quadrados as áreas somadas de depósito atual, além de implantar sistemas para melhorias nos processos.

O sistema tem capacidade para descarregar até 44 vagões ao mesmo tempo, substituindo o uso de empilhadeiras. Os pórticos têm capacidade para movimentar 48 toneladas de celulose. Já as pontes, oito ao todo após a conclusão das obras, terão capacidade individual para carregar até 40 toneladas de celulose.

Atualmente, as obras encontram-se em fase de finalização do estaqueamento e início da montagem das estruturas metálicas dos depósitos, o que corresponde a 40% do projeto. São cerca de 450 pessoas trabalhando nos dois terminais. Já no pico, serão 550 trabalhadores atuando nas obras de ampliação. A previsão é que as ampliações dos dois terminais sejam concluídas até julho de 2024.

