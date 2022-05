Show de Michel Teló em Corumbá leva 10 mil pessoas ao palco

O show de Michel Teló na noite de ontem (28), no Palco Integração do Festival América do Sul Pantanal, foi digno de uma abertura em alto astral do evento em Corumbá. O cantor fez uma releitura de seu grande sucesso — a coletânea Bem Sertanejo – em duas horas de total entrega com o público, numa viagem pela história da música raiz sertaneja, reproduzindo a trilha sonora da vida de todos que gostam do gênero.

A reação de pelo menos 10 mil pessoas na praça era proporcional a alegria do cantor, que confessou estar motivado para subir ao palco e abrir um festival que considera emblemático para a música, independente de ritmos e fronteiras. “É um evento muito especial para a nossa cultura, sinto-me honrado e feliz de ser convidado e compartilhar esse momento”, disse, em entrevista nos camarins.

O show foi marcado por surpresas no palco, onde Teló recebeu convidados que conhecera pouco antes, como a violeira corumbaense Ivi Rondon, de apenas 17 anos.

O repertório do cantor contou com vários sucessos, como “Menino da Porteira” e “Ai se eu te Pego”, o cantor voltou a sacudir o povão com “Chico Mineiro” e “Moreninha Linda”, homenageando Tonico e Tinoco, lembrando dos tempos do Grupo Tradição e dos shows no Barracão de Zinco e Muro Quebrado, entre muitos outros sucessos, na noite de ontem.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Acesse também: Saneamento: prazo para municípios preencherem sistema termina dia 30