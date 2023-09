Sargento fuzileiro naval morre durante treinamento em Ladário

O sargento fuzileiro naval Wilsonsander da Silva Dias, de 35 anos, faleceu enquanto participava de um treinamento na terça-feira (26), na cidade de Ladário, localizada a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Diário Online, o sargento estava envolvido no Curso Especial de Comandos Anfíbios. Durante o treinamento, as temperaturas atingiram máximas de 41ºC na região. A causa da morte de Wilsonsander ainda não foi divulgada.

A Marinha do Brasil emitiu uma nota informando que o sargento recebeu atendimento médico no local por uma equipe da corporação e foi posteriormente transportado de avião para o Hospital Naval de Ladário pelo 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste.

A instituição também anunciou que está oferecendo apoio social, psicológico e religioso à família do militar, incluindo os preparativos para o translado do corpo de volta ao estado do Rio de Janeiro, onde o sargento servia. A Marinha está conduzindo uma investigação para apurar as circunstâncias e a causa da morte em conjunto com as autoridades periciais responsáveis.

“A apuração sobre as causas e circunstâncias da morte está em curso pela Marinha e pelas autoridades periciais competentes”, diz a nota.

Segundo caso

Este é o segundo caso no Estado somente esse ano. No dia 4 de agosto, o Arthur Matheus Martins Rosa veio a óbito, após participar da realização do TAF (Teste de Aptidão Física). Ele começou a sentir mal durante o teste e precisou ser intubado na ambulância. Posteriormente, foi levado inconsciente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, chegando lá às 14h14 do dia 3 de agosto. Após o atendimento inicial, aguardou por uma vaga e, às 15h04 do mesmo dia, foi transferido para o Hospital do Pênfigo, conforme informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

O deputado estadual Pedro Kemp criou o projeto de lei 228/2023, que pretende modificar algumas questões em relação às provas, sendo uma delas os horários a serem realizadas.

Com informações do Portal Diário Corumbaense.

