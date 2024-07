Riedel participa de expansão de fábrica de biogás e biometano no município de Ivinhema

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa da cerimônia de explanação da primeira planta de biogás e biometano de vinhaça do Estado, nesta quinta-feira (11). O evento está marcado para às 10h, na usina Adecoagro, localizada em Ivinhema, a 289 km de Campo Grande.

Até então, a capacidade da fábrica era produzir 2,4 milhões de Nm³/ano. A empresa aumentará sua capacidade e poderá produzir até 1,1 milhão Nm3/mês de biometano, o equivalente a 1 milhão de litros de diesel.

Com o uso crescente da vinhaça, até sua totalidade, a ser transformada no combustível gasoso renovável, a estimativa é substituir até 50 milhões de litros de diesel, o que permitirá a substituição do consumo de diesel equivalente nas operações agroindustriais e no transporte de produto acabado, açúcar e etanol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram