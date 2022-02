Projeto de MS ganha reconhecimento nacional em encontro de sanitaristas

Um projeto desenvolvido em Dourados, ganhou reconhecimento nacional durante o II Encontro Nacional dos Sanitaristas 2021. O trabalho intitulado “PASS: Projeto Arquitetônico Singular de Saúde – Uma Nova Maneira Para a Elaboração de Projetos no Município de Dourados-MS” recebeu um certificado de menção honrosa ao ser apresentado no evento.

O projeto também foi homenageado na I Mostra Científica da RedEscola, Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. A proposta foi apresentada pelo sanitarista, Paulo César dos Santos Figueiredo.

PASS tem a finalidade de elaborar projetos arquitetônicos de ambiência de estabelecimentos de Saúde, construídos por meio da cogestão (inclusão de trabalhadores, gestores e usuários) e em consonância com o Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde.

A pesquisa cita a arquiteta e urbanista, Mirela Pilon Pessatti, que explica que os projetos elaborados seguem as normas sanitárias e contam com configurações diferentes, atendendo às necessidades de cada ambiente.

“Pode-se elaborar um projeto de estabelecimento de Saúde, atendendo exclusivamente às normas sanitárias, ou seja, de modo endurecido e verticalizado, ou pode-se propor outros modos com configurações especiais e arranjos diferenciados que favoreçam a análise das singularidades de cada ambiente”.

Paulo Figueiredo destaca que a importância do projeto. “Assim como as pás na construção civil são ferramentas que misturam cimento (produto altamente industrializado), com a brita (material bruto, apenas fracionado), com a areia (material retirado dos rios, sem transformação), para se obter o concreto…. assim é o Projeto Arquitetônico Singular de Saúde (PASS), resultado da mistura dos saberes de especialistas ,trabalhadores, gestores e usuários”, disse.

O projeto também foi apresentado no Curso de Especialização em Saúde Pública da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande.

(Com assessoria)