PRF apreende cocaína dentro do tênis de cinco pessoas em Miranda

Os policiais suspeitaram de um homem que não soube explicar os motivos da viagem e também andava com dificuldade

Durante uma fiscalização na BR-262, na tarde de ontem (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 4,9 Kg de cocaína que estava escondida dentro do tênis de cinco passageiros que seguiam viagem de ônibus, em Miranda.

Os policiais suspeitaram de um homem que não soube explicar os motivos da viagem e também andava com dificuldade. Quando os policiais olharam o tênis do rapaz, encontraram dois tabletes de cocaína em forma de palmilhas.

Além do rapaz, havia uma mulher, o irmão dela e mais três homens que também estavam transportando a droga no sapato, sendo um deles menor de idade.

Os passageiros pegaram as drogas em Corumbá e deveriam entregá-las em São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Miranda.

Com informações da PRF

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram