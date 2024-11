PRF apreende 100 kg de maconha em Ivinhema

Na tarde de ontem (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 100 Kg de maconha, em Ivinhema.

A ação ocorreu durante uma fiscalização na BR-376, quando abordaram um Nissan/Versa, com tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos.

De acordo com o site Vale do Ivinhema, o condutor do veículo estava acompanhado de uma passageira e ambos relataram aos policiais que vieram de Ponta Porã, onde deixaram o carro com outro homem e após recebê-lo de volta retornavam para São Paulo.

Os dois afirmaram não saber que havia droga no veículo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ivinhema.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram