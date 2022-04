Premiação: Aposta em Água Clara leva quase R$ 88 mil na Quina

Uma aposta realizada em Água Clara, município distante 193 quilômetros de Campo Grande, foi a única a acertar os números da Quina em Mato Grosso do Sul. O sorteio foi realizado na noite de ontem (20).

A pessoa vencedora faturou um total de R$87.936,68. Em todo o país, apenas 23 apostas foram premiadas no jogo. Das 2.630 ganhadoras na Quadra, 35 foram de MS – onde cada um levou R$ 1.098,61 no rateio.

Já a Mega-Sena voltou a acumular. As dezenas sorteadas foram: 15 – 18 – 28 – 42 – 55 – 60.

O próximo sorteio, na noite de sábado (23), irá premiar R$ 8,5 milhões.

Qualquer aposta da CEF (Caixa Econômica Federal) deve ser feita até 1 hora antes do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa. Cada cartela, com aposta mínima de 6 números, custa R$ 4,50.