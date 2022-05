Prefeitura dará posse aos candidatos aprovados em concurso da Saúde de 2021

Candidatos aprovados em concurso da Saúde da Prefeitura de Três Lagoas, realizado em 2021 tomarão posse nesta próxima semana.

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou nesta última sexta-feira (13), a convocação 007/SEMAD/DRH/2022 destinada aos candidatos aprovados no último concurso público/2021 para assinarem seus respectivos Termos de Posse.

Foram convocados 77 candidatos considerados aptos em exame médico admissional e entrega de documentação exigida para o cargo de acordo com a Resolução nº 013/2022.

A assinatura do termo será realizada nos dias 17 e 18 (terça e quarta-feira), conforme horários agendados na publicação disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) prédio do Paço Municipal, localizado na Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – Centro, 1º andar.

Foram chamados os cargo de médico cardiologista; médico cardiologista pediátrico; médico da família médico plantonista; médico endocrinologista e metabologista; médico endocrinologista e metabologista pediátrico ; médico ginecologista/ obstetra; médico hematologista ; médico nefrologista ; médico neurocirurgião; médico oftalmologista; médico ortopedista traumatologista médico otorrinolaringologista; médico pediatra ; médico pneumologista; médico radiologista e diagnóstico por imagem; agente comunitário de saúde – parque São Carlos; agente comunitário de saúde – Santa Rita; agente comunitário de saúde – Vila Piloto ; agente comunitário de saúde – Vila Haro; fiscal de posturas ; técnico de imobilização ortopédica; auxiliar em saúde bucal; cirurgião dentista; cirurgião dentista – odontopediatra cirurgião dentista – protesista ; fonoaudiólogo ; fisioterapeuta; atendente de farmácia; técnico administrativo; nutricionista; médico veterinário; pedagogo , técnico em enfermagem e farmacêutico bioquímico.