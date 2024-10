Policial aposentada é ameaçada por vizinha armada com faca em Dourados

Na noite de ontem (20), a policia foi acionada no bairro Cohab II, em Dourados, após uma policial militar aposentada ser ameaçada de morte pela vizinha, armada com uma faca.

Conforme informações, a vítima retornava de uma caminhada com seu filho, e ao entrar em casa, os cachorros da vizinha invadiram a residência.

A aposentada relatou que um pastor alemão e outro cachorro sem raça definida entraram na residência e causaram danos, urinando no sofá e na piscina.

A mulher tentou retirar os cães, mas a dona apareceu com uma faca de açougue e ameaçou ela dizendo que iria matá-la.

A policial aposentada ressaltou que essa não foi a primeira vez que presenciou comportamento agressivo da vizinha, e que pelo menos em outras quatro ocasiões, foi ameaçada de morte em casos envolvendo os animais da mulher.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram