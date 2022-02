Polícia prende casal que enviava até quatro carros com drogas por semana para outros estados

Policiais civis de Nova Andradina, cidade a 241 quilômetros da Capital, deflagaram na manhã de hoje (7), a segunda fase da Operação “Família do Crime”. Entre os presos uma quadrilha que preparava veículos com drogas para transportarem a outros estados do país. Foram apreendidos na operação quatro veículos de luxo avaliados em R$ 1 milhão.

As investigações partiram da SIG (Seção de Investigações Gerais) em desdobramento da apreensão de fuzis e 1,4 tonelada de drogas ocorrida dia 4 de dezembro de 2021, em Nova Andradina.

Segundo o Jornal da Nova, foram empenhados para a operação 33 policiais civis, sendo 12 da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) de 21 das Delegacias Regionais de Nova Andradina e Bataguassu. Ao menos cinco delegados também participaram da operação. A Polícia Civil de Amambai também participou cumprindo um mandado de busca e apreensão.

A operação foi coordenada pelo delegado Regional Ajunto da Delegacia de Nova Andradina, Valter Guelssi. Os mandados foram expedidos pela Justiça de Nova Andradina, com anuência do MPE (Ministério Público Estadual).

No dia 6 de janeiro, a SIG de Nova Andradina deflagrou a 1ª fase da operação contra uma organização criminosa baseada em Ponta Porã, responsável pelo tráfico de drogas ilícitas e armas de grosso calibre, os investigadores cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão nas cidades de Ponta Porã e Antônio João, bem como em Concórdia (SC).

Neste dia, a operação resultou na apreensão de veículo, 470 quilos de maconha e a prisão de duas pessoas, uma em Ponta Porã e outra em Santa Catarina.