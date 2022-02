Polícia Militar apreende dois adolescentes por tráfico de drogas em Naviraí

Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, apreenderam na última segunda-feira (7), dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas no interior do estado.

A apreensão ocorreu durante policiamento preventivo e ostensivo realizado nas ruas do centro da cidade, após uma guarnição de serviço identificar dois adolescentes em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os suspeitos foram identificados como dois adolescentes de 17 anos. Conforme a polícia, ao serem questionados os adolescentes informaram que estavam na cidade há dois dias, e vieram da cidade de Tacuru/MS para participar de uma festa na casa da namorada de um conhecido, que lhes emprestou a residência para pouso, onde permaneceram desde a chegada.

Um dos jovens apreendidos relatou ser usuário de drogas, informando que na residência em que estavam havia meio tablete de maconha.

No local os agentes encontraram 317g maconha, duas outras porções da mesma droga maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão e um televisor da marca LG, o qual os adolescentes não souberam informar a origem e não comprovaram a procedência.

Após a ação, os adolescentes foram apreendidos pela guarnição policial militar, assim como as drogas e os materiais encontrados

