Polícia Civil fecha quatro bocas de fumo em menos de 24 horas

A Polícia Civil fechou quatro bocas de fumo e prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas no município de Costa Rica ao longo da última segunda-feira (26), a aproximadamente 336 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o SIG (Setor de Investigações Gerais) recebeu a primeira informação anônima de um suposto traficante, de 21 anos, e foram até a casa do suspeito. No local, a mãe do rapaz permitiu a entrada das autoridades, que encontraram dentro do quarto do jovem um embrulho com sete porções de crack (3g) e uma balança de precisão.

Por fim, os policiais civis apreenderam, dentro de uma gaveta, no quarto, uma munição de calibre .762 (munição usada em fuzil) e a quantia de R$ 115. Em seguida, o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito.

Segundo caso

No segundo caso o dia, a polícia civil concluiu a investigação e prendeu uma mulher, de 22 anos, já autuada três vezes por tráfico de drogas. Por volta das 15h, os policiais civis se dirigiram até a casa da suspeita e conseguiram visualizar pela janela, mais de cinco tabletes de maconha (5 kg), em cima da cama do quarto dela.

Terceiro caso

Momentos depois, outro suspeito foi denunciado por vender drogas em sua casa no centro da cidade de Costa Rica. Diante disso, os policiais foram até o local e prenderam o autor com um tijolo de maconha (271 g), escondido dentro do quarto. Também foram apreendidos três pedaços de maconha (6g) e três pinos de cocaína (1g), que estavam dentro do guarda-roupa.

Quarto caso

No último caso do dia, por volta das 17h30, os policiais civis receberam mais uma informação anônima. Desta vez sobre um suspeito também vendendo drogas em casa. Na sequência, a equipe investigou o endereço e encontrou dentro de um buraco, mais dois tijolos de maconha embalados.

Em outro cômodo foi encontrada a quantia de R$ 374, que estava dentro de uma gaveta, no armário da cozinha. Também foram encontradas oito porções de maconha, prontas para o comércio. Acesse também: Adolescente mente estupro envolvendo motorista de aplicativo

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

