PMA aprende 12 redes de pesca próximo a local proibido

A PMA em Três Lagoas durante rondas de fiscalização em prevenção a piracema apreendeu nesta quarta-feira (18), 12 redes de pesca, medindo 500 metros, a maior parte junto às comportas, onde a pesca é proibida nas proximidades das comportadas das usinas hidrelétricas.

Os Policiais não localizaram os infratores que haviam armado as redes de pesca. Cerca de 7 kg de peixes que estavam presos aos petrechos ilegais foram soltos, e aproximadamente 10 kg que estavam mortos serão doados para instituição filantrópica, depois de atestado de que estão próprios para o consumo.

Com essa preocupação, especialmente em locais de acúmulo de cardumes, onde a pesca é proibida, a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas está com equipes realizando fiscalização nos rios Paraná, Verde, Sucuriú e afluentes, na operação piracema.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.