Pets que vacinarem contra a raiva ganharão microchip

A terceira maior cidade do Estado, Três Lagoas, localizada a 310 km da Capital, inicia na próxima segunda-feira (30), inserção de microchips nos gatos e cachorros que forem tomar a vacina da raiva no Castramóvel .

Os responsáveis pelo projeto é a equipe profissional do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Três Lagoas que vai inserir microchips nos animais que forem levados até o castramóvel que estará na Vila Piloto.

A aplicação do microchip será feita gratuitamente em todos os cães e gatos, machos e fêmeas, castrados ou não. É necessário que o animal tenha acima de 3 meses de vida para receber a vacina.

O médico veterinário do CCZ, Everton Ottoni, destaca que a vacinação é fundamental para a saúde do animal, assim como a microchipagem. “O pet deve ser vacinado anualmente contra a raiva e nesta ação, estamos implementando este chip que trará maior segurança ao bicho e ao dono”, explica.

PROCEDIMENTO

O microchip tem o tamanho de um grão de arroz. A cápsula contendo o item é implantada sob a pele do animal através de um implantador, que se trata de uma agulha especial um pouco mais grossa e que permite a inserção do chip sob a pele.

Ali estarão registrados todos os dados do animal, como: endereço, telefone, características, doenças existentes e medicações.

Esse chip garante a tutela do animal, caso se ele for perdido, qualquer clínica veterinária poderá usar uma leitora e identificar o pet, garantindo a segurança dele até o tutor poder ir buscá-lo. Além disso, o animal ganha uma medalha para ser colocada na coleira que contém um QR Code (código de barras) único que permite acessar as informações por meio da leitura com a câmera do celular.

Em casos de roubo ou desaparecimento, também poderá garantir que o animal que tem um tutor, seja ‘resgatado’, pois somente ele (tutor) poderá fazer a transferência de posse. O uso em viagens é muito necessário, pois diversos países não aceitam migração do Brasil de animais que não sejam microchipados.

CASTRAMÓVEL

A partir de segunda-feira (30), o Castramóvel estará no bairro Vila Piloto, onde o cidadão também poderá levar seu bichinho para vacinação, aplicação do microchip e outros procedimentos.

