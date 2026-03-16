Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo

Um pescador identificado como Moacir Soares, morreu neste domingo (15), depois de cair em um rio na região do Jatobá, saída para Rochedo. Ele estava desaparecido e foi encontrado no início da noite deste domingo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava à beira do barranco, quando escorregou e bateu em um tronco, caindo na água. Ele chegou a subir uma vez para a superfície, mas depois não conseguiu retornar.

O local onde aconteceu o acidente é de curva de rio e fundo, com rebojo de aproximadamente 20 a 25 metros de largura.

Ainda conforme os militares, dois amigos que estavam no local entraram na água, mas não conseguiram localizar Moacir. Outro detalhe é que no local tem uma árvore trancando a saída e pode prejudicar a ação de resgate.

A retirada do corpo foi suspensa e deve ser retomada na manhã desta segunda-feira (16).