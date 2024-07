Peão de São Paulo morre após ser pisoteado por touro em MS

O peão Fabiano Pinheiro da Rocha, de 35 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (8), em Fátima do Sul, distante 237 quilômetros da Capital, após ser pisoteado no pescoço por um touro durante rodeio realizado no domingo (7).

A vítima, que era de São Paulo, participava do evento em comemoração aos 61 anos de aniversário da cidade. Ele conseguiu ficar 8 segundos em cima do animal, mas na hora de descer acabou sendo atingido no pescoço.

O profissional ainda conseguiu levantar e subir em uma porteira, mas começou a passar mal momentos depois e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

No pronto-socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e após ficar um dia internada, morreu. Durante a premiação ainda no evento, Fabiano ficou em terceiro lugar, mas não pôde receber o prêmio.

