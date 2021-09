Pantaneiros estão empenhados no combate ao fogo no Pantanal

A redução dos focos de calor e da área queimada no Pantanal este ano, em relação a 2020, é resultado do planejamento prévio de prevenção e combate aos desastres naturais no bioma pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em uma ação articulada com os proprietários rurais. Este é o posicionamento do Sindicato Rural de Corumbá, maior município pantaneiro e com segundo maior rebanho bovino do País, totalizando mais de 1900 imóveis rurais.

“No ano passado não estávamos preparados, seja o estado, os proprietários ou organizações ambientais, pra enfrentar um incêndio de tamanha proporção em razão da seca extrema. Mas este ano, o Governo do Estado criou uma infraestrutura, investiu em equipamentos e nunca tivemos apoio como agora. O treinamento dos nossos funcionários está sendo fundamental na prevenção ao fogo”, afirma Luciano Leite, presidente da entidade ruralista.

A Operação Hefesto, que completa 84 dias de combate e prevenção aos incêndios florestais no Pantanal, envolvendo mais de 600 bombeiros, recebeu o reforço de mais 100 homens e duas aeronaves Air Trators, totalizando agora cinco equipamentos de combate aéreo operando na base de Corumbá. No domingo (26), a operação enfrentou várias situações extremas de fogo com 173 homens na linha de frente, 17 veículos e 707 equipamentos diversos.

No comando da Hefesto até o dia 9 de outubro, o tenente-coronel Vandner Valdivino Meirelles relatou momentos de tensão e também de emoções nos combates realizados nas últimas 48 horas. No sábado, uma extensa linha de fogo surgiu na região do Bracinho, margeando o Rio Paraguai-Mirim, ao Norte de Ladário. O incêndio foi controlado no domingo por 30 bombeiros, que caminharam mais de uma hora em meio à vegetação para chegar aos pontos de combate.

“Passamos a noite de sábado para domingo no combate direto, não tivemos o apoio aéreo no domingo devido às condições de visibilidade devido a fumaça, porém logramos êxito e mantivemos 25 bombeiros na região em trabalho de monitoramento”, adiantou o comandante.