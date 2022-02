Ônibus da Justiça Itinerante promove atendimentos gratuitos em Três Lagoas

Serviços fornecidos pelo ônibus da Justiça Itinerante irão beneficiar os moradores do bairro Vila Alegre nesta quinta-feira (3) em Três Lagoas. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza entre as 07h e as 11h30. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à justiça por meio da prestação de serviços judiciais gratuitos.

Ônibus da Justiça Itinerante é uma ação do (TJMS) Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, vinculado à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, e promove diversas ações como o auxílio à dúvidas sobre leis e direitos e entrada de processos judiciais em locais afastados da sede.

Entre os atendimentos que serão realizados nesta quinta-feira estão cobranças, indenizações, acidente de trânsito, despejo para uso próprio, ações possessórias, problemas de vizinhança e etc.

Conforme o TJMS também serão prestados atendimento de causas relacionadas ao Direito de Família, como pensão alimentícia, execução de alimentos, revisional de alimentos, investigação de paternidade e reconhecimento de paternidade, divórcio, guarda, reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento.

A agenda do ônibus da Justiça Itinerante segue até junho deste ano, sempre às quintas-feiras, no período da manhã. Conforme a administração municipal, na próxima semana, o serviço estará na Escola Municipal “General Nelson Custódio de Oliveira”, beneficiando os moradores dos bairros Jardim Maristela, Novo Alvorada, Vila Verde e região.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 3929-1975 ou whatsapp (67) 99609-0864 / 99944-9717 (das 12h às 19h).

(Com assessoria)