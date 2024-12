Novilhas nobres são abatidas de maneira ilegal por ladrão que invadiu fazenda em Três Lagoas

O proprietário de uma fazenda localizada em Três Lagoas, denunciou as autoridades o abate ilegal de três novilhas da raça Nelore PO, avaliadas em em R$ 45 mil reais. Essa já é a terceira vez que invadem a propriedade do fazendeiro.

Conforme informações, o caso aconteceu ontem (29), e o autor do crime teria usado um alicate para cortar a cerca e abatido os animais com uma faca que foi deixada na fazenda.

Ainda conforme o registro policial, os animais foram mortos em diferentes pontos da propriedade e apenas a parte nobre (traseira) das novilhas foram levadas pelo ladrão.

A Polícia Civil segue realizando buscas para encontrar o autor do crime.

