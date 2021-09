No interior, temporal assustou moradores com ventos e chuva de granizo

A meteorologia já previa chuva nesta semana para algumas cidades de Mato Grosso do Sul e ela chegou na noite desta quinta-feira (16). Acompanhada de fortes ventos, a chuva de granizo assustou alguns moradores que registraram o momento.

No município de Dourados, por volta das 19h a chuva acompanhada de rajadas de ventos passou pela cidade deixando alguns bairros alagados com rastro de sujeira.

Os servidores da Defesa Civil iniciaram atendimentos ontem e seguem trabalhando nesta manhã de sexta-feira (17) contabilizando possíveis estragos.

Conforme relato do coordenador Jamil da Costa Matos ao Dourados News, três imóveis ficaram alagados.

Pessoas registraram a chegada da precipitação pluviométrica e muitos chegaram a publicar vídeos em redes sociais em que mostram a passagem de ondas de ventos, que de acordo com o Guia Clima da Embrapa Agropecuária do Oeste, chegaram a 32km/h.

Em pouco mais de uma hora e meia, choveu 39.5 milímetros na cidade conforme o Guia Clima. Já as temperaturas variaram entre 18.3ºC e 33.7ºC.

Em Vicentina, cidade a 247 quilômetros de Campo Grande também choveu forte e há informação de chuva em outras cidades do sul do Estado, com queda de granizo, como em Fátima do Sul.

Outras cidades também estavam em alerta na noite de ontem, mas a previsão para os próximos dias é de tempo seco e muito calor.

Veja os vídeos: