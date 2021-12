Na BR-267, caminhão despenca de viaduto e ainda pega fogo

A 159 km de Campo Grande, um caminhão perdeu o controle na pista que trafegava, em Maracaju. Na sequência, o veículo caiu do viaduto da avenida Mario Correa com a BR-267, capotou e ainda pegou fogo. Ninguém se feriu.

O motorista de 56 anos, que mora em Sidrolândia, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital mais próximo. Segundo os brigadistas, ele tinha perda de memória e nem sequer se lembrava o que estava transportando.

As causas do acidente serão investigadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). A via já foi liberada e o tráfego está normalizado.