Mulher é mantida em cárcere e espancada na frente de filha por ex-marido

Durante o final de semana uma mulher de 30 anos foi resgatada, depois de ser mantida em cárcere pelo ex-marido de 28 anos. O Caso ocorreu em Sonora. A mulher foi socorrida no sábado (01), quando os policiais avistaram o agressor correndo atrás da vítima na rua que pedia por socorro.

Quando os militares foram se aproximando, o homem puxou a ex-mulher pelo pescoço a colocando para dentro de uma casa. O homem tentou agredir os policiais, quando foi abordado. A mulher contou que por volta das 9h da manhã, o autor invadiu a casa dela sendo que a vítima se escondeu dentro de um quarto. O homem levou a filha do casal.

A mulher foi até a casa do ex-marido que acabou a mantendo em cárcere privado. Ela disse que foi espancada com socos e chutes na frente da filha de três anos. A mulher conseguiu escapar no momento em que a viatura passava e flagrou a situação.

