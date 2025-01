Motorista morre e carro fica destruído em grave acidente na BR-359

Homem identificado como Antonio Jorge da Silva Dourado, de 51 anos, morreu em um grave acidente na BR-359, próximo de Alcinópolis, após a caminhonete em que estava ser atingida por um carro em alta velocidade. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo.

Conforme informações do site MS Todo Dia, Antonio estava na condução de um Ford Ranger, quando ao passar por um trecho conhecido como “descida do centro Peralta”, se envolveu na colisão.

Diante da força do impacto, a caminhonete partiu ao meio e a vítima morreu na hora. Os ocupantes do Hyundai HB20 foram socorridos para um hospital da região, mas não correm risco de morte.

No momento da batida, a caminhonete transportava uma carretinha que, segundo testemunhas, não possuía luzes de sinalização, o que pode ter contribuído para o acidente. O passageiro da caminhonete também foi socorrido e não há informações sobre o estado de saúde.

