Motociclista vítima de acidente morre horas depois no Hospital da Vida

Thyller Ruan Alves Ribeiro, 27, Morreu no final da manhã desta sexta-feira (21) no Hospital da Vida em Dourados. Ele estava internado em estado gravíssimo desde a madrugada após sofrer acidente de trânsito.

Segundo Dourados News, por volta das 3h30 ele trafegava em uma moto Yamaha MT03, pela Avenida Marcelino Pires, quando aconteceu uma colisão com um carro GM Tracker, no cruzamento com a Coronel Ponciano.

O carro era conduzido por um homem de 44 anos. Ele estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e a documentação do veículo atrasada. No local há um semáforo e a polícia apura quem teria cometido a irregularidade e invadido a preferencial.

Thyller foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta manhã. Acesse também: Motociclista avança parada obrigatória e morre em acidente no Nova Lima

