Motociclista tem pé arrancado ao bater na traseira de carreta em Dourados

Homem identificado como José Barbosa de Souza teve o pé amputado, na manhã desta sexta-feira (3), em Dourados, distante 251 quilômetros de Campo Grande, após bater a motocicleta que conduzia em uma carreta.

A colisão aconteceu no cruzamentos das ruas Major Capilé e 7 de setembro. Após o acidente, o rapaz foi socorrido por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital da vida, mas teve o pé arrancado ainda no local.

De acordo com testemunhas, a vítima foi quem não respeitou a placa Pare, avançando a preferencial. A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

