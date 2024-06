Motociclista morre horas depois de colidir na traseira de caminhonete na BR-158

Na última segunda-feira (10), Reginaldo da Silva Marquez, de 56 anos, horas após colidir sua motocicleta na traseira de uma caminhonete, quando ele trafegava na BR-158. O Caso aconteceu em Três Lagoas.

Reginaldo conduzia sua moto, por volta das 20 horas de domingo (9), quando ao se aproximar da rotatória que dá acesso ao Alto Sucuriú, colidiu na traseira da caminhonete.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao hospital, onde não resistiu e morreu na manhã de segunda-feira. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas como “morte a esclarecer”.

