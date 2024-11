Motociclista morre em grave acidente em Dourados

Motociclista identificado como Amarildo dos Santos Soares, de 43 anos, morreu, na madrugada deste domingo (10), em Dourados, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia contra um carro.

Conforme boletim de ocorrência, a condutora do automóvel contou que seguia pela Avenida Hayel Bom Faker, quando ao passar por um cruzamento com semáforo, houve a colisão com o motociclista que seguia pela Avenida Joaquim Teixeira Alves.

À polícia, a mulher afirmou que o semáforo estava verde para ela. “Não vi nada, apenas senti o impacto”, disse. Ambos veículos ficaram bastante danificados e Amarildo sofreu graves ferimentos.

Entretanto, ele morreu antes da chegada do socorro. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da Perícia. O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.