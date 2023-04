Motociclista morre ao ser atropelado por caminhão em estrada vicinal

Um motociclista, sem identificação, morreu na noite de ontem (4), após colidir contra uma carreta, em uma estrada vicinal na área rural de Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 17h20, na estrada sentido Vila Santa Luzia, cerca de 2 km do posto da Iagro. Uma testemunha que passava pelo local, acionou a Polícia Militar e a ambulância.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o caminhoneiro relatou que foi descarregar calcário no município de Corpus Crist, no Paraguai e voltava para Amambai, para realizar outro frete. Quando em um determinado ponto da rodovia vicinal, viu um vulto de uma motocicleta sem farol.

Em depoimento na polícia, o motorista ainda disse que de uma segurada no freio, mas não sabe como a moto entrou debaixo da parte de trás do cavalo da carreta. Ao escutar o barulho, parou a careta e desceu rapidamente, mas já presenciou a vítima sem vida ao solo.

A perícia técnica do município de Amambai foi acionada, porém, a vítima não foi identificada, por não possuir documentos no momento do acidente.

O caso foi registrado na delegacia da região como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.