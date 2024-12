Motociclista embriagado é detido pelos policiais após ser flagrado empinando moto, em Três Lagoas

Nesta madrugada (23), um motociclista, de 26 anos, foi preso em flagrante pela polícia, após ser pego empinando a moto no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.

Conforme informações, a equipe do Getam fazia patrulhamento na área quando flagrou o suspeito empinando uma motocicleta Honda NXR 150 Bros Mix ES, sem placa, em frente a uma conveniência.

O homem foi abordado pelos policiais, mas fugiu em alta velocidade. Os agentes perseguiram o motociclista e conseguiram detê-lo na Rua Antônio Carvalho. Durante a ação, ele resistiu à abordagem, e por isso foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

O rapaz fez o teste do bafômetro no qual foi comprovado que ele ingeriu 0,55 mg/L, acima do limite permitido por lei. Além disso, a motocicleta estava sem escapamento e placa de identificação.

O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Três Lagoas, onde responderá pelos crimes de direção perigosa, embriaguez ao volante, desobediência e resistência.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.