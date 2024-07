Mortos em acidente são amigos e moradores de Rio Brilhante

Os quatro mortos em um grave acidente na manhã deste domingo (7), na BR-163, em Rio Brilhante, são amigos e moradores da cidade onde o acidente aconteceu.

As vítimas foram identificadas como Alipio de Oliveira Neto, de 19 anos, Pedro Oliveira, Alvaro Henrique Quadros Sampaio, além de um adolescente de 17 anos.

O grupo estava a bordo de um Fiat Palio, que perdeu o controle na rodovia, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra uma carreta.

Com o impacto, todos os ocupantes do automóvel morreram ainda no local. O motorista da carreta não sofreu ferimentos graves. A frente do veículo ficou completamente destruída após a batida.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controlar o fluxo de carros na pista, uma vez que os destroços ficaram espalhados pela rodovia. Polícia Civil e Perícia também estiveram presentes para investigar as causas do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram