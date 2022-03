Mercadão Municipal de Aquidauana irá receber reforma avaliada em R$ 850 mil

O prefeito Odilson Ribeiro de Aquidauana, município que fica a 125 quilômetros da capital, assinou hoje (29) a ordem de serviço para a obra de reforma do Mercadão Municipal. A obra será custeada com recursos próprios do município e o orçamento é de aproximadamente R$ 850 mil, segundo levantamentos feitos pela administração pública.

Na reunião, o prefeito detalhou a “luta” do município diante da morosidade para análises técnicas dos convênios com os ministérios e a liberação de recursos federais.

Na reforma também serão trocadas todas as esquadrias e portas. Além disso, a prefeitura também custeará a instalação de um projeto de prevenção de pânico e incêndio, de acordo com as legislações e normativas do Corpo de Bombeiros.

“Queremos voltar a ter o nosso Mercadão Municipal como um local de encontro das famílias e dos turistas. A reforma vem para beneficiar o prédio e quem trabalha ali, vem resgatar a grandeza histórica desse lugar, é uma reforma para deixar aquele espaço melhor organizado, mais ventilado, mais bonito e para se tornar um dos nossos pontos turísticos mais visitados”, finalizou o prefeito, durante a solenidade.