Menina de 13 anos vai a encontro marcado pelo Whatsapp e é estuprada

Um homem de 45 anos foi preso por estupro de vulnerável, após ser flagrado estuprando uma adolescente de 13, no meio da rua, em Sonora, distante 362 quilômetros de Campo Grande. A vítima contou aos policiais que foi forçada a ter relação sexual com o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher chamou a Polícia Militar após presenciar o homem e a menina praticando atos sexuais na Rua Urucuri, no ultimo sábado (1). Quando dos militares chegaram no local, o suspeito e a vítima estavam com as roupas abaixadas e ao notarem a presença da guarnição se vestiram rapidamente.

Em depoimento o homem disse que confessou que teve relação sexual com a adolescente e que haviam combinado o encontro através de mensagem de Whatsapp. Segundo relatado pela vítima, ela estava na cidade fazendo compra com os pais, porém saiu de perto dos responsáveis para ir comprar um lanche, neste momento, encontrou o por acaso. Ele então a agarrou pelo braço e a levou até o local onde ocorreu o estrupo.

Aos policias ela disse ainda que foi obrigada a ter relações sexuais com ele. Já o homem tentou se defender mostrando para os policiais mensagens que ele trocava com a menina por WhatsApp, em que ela mandava fotos pelada e dizia ter 16 anos.

