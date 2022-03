Marca de leite produzida em assentamento vai alimentar crianças de Sidrolândia

Produtores rurais do assentamento Eldorado, no distrito de Capão Seco, em Sidrolândia, lançaram neste mês a marca de leite Sidrolac, promovida pela Aprolac (Associação dos Produtores de Lácteos do Assentamento Eldorado e região). O produto é fabricado a apenas 64 quilômetros de Campo Grande e ajudará na alimentação de crianças em escolas públicas da região.

Com apoio da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), a produção será usada na merenda escolar, por meio do programas PNAE (Nacional de Alimentação Escolar e PAA (de Aquisição de Alimento), ambos do governo estadual. Há aproximadamente dois anos, o grupo sidrolandense vinha recebendo orientação do gestor da agência, Ivan de Oliveira. A formalização da marca também recebeu o apoio do deputado federal Vander Loubet.

“O sucesso é fruto da conjugação de esforços coletivos em prol de causas e objetivos comuns”’, afirmou o presidente da Aprolac, Pedro Gidalti.