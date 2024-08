Mãe denuncia filho adolescente após ser agredida com tapa no rosto em Aquidauana

O caso ocorreu após a mãe do garoto descobrir que ele não comparecia as aulas

Na quinta-feira (07), a Policia Militar de Aquidauana recebeu a denúncia de uma mulher, de 45 anos, que foi agredida com soco no rosto e chamada de vagabunda pelo filho, de 13 anos.

Segundo informações, o adolescente reside com os avós, e o fato ocorreu devido a mãe do garoto descobrir que ele não comparecia as aulas desde o término das férias escolares.

Durante a conversa o menino agiu de maneira agressiva com xingamentos e agressão física, incluindo soco no braço e rosto que resultou em um corte nos lábios da mulher.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram