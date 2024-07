Jovens que morreram em grave acidente na BR 163 voltavam de festa

As vítimas tinham entre 17 e 20 anos de idade

Os Quatro jovens que faleceram em um grave acidente na BR 163 no domingo (07), voltavam de uma festa em Fátima do Sul (MS), cidade que fica a 79 km de Rio Brilhante, onde os jovens moravam. Horas antes do ocorrido, os meninos publicaram vídeos da festa nas Redes Sociais.

Segundo o boletim de ocorrência o acidente aconteceu após um carro preto, conduzido por Alípio (20), invadir a pista contrária e colidir de frente com uma carreta de carga. De acordo com a Policia Civil o motorista da carreta não conseguiu desviar do carro que os jovens estavam.

Conforme repassado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) os bombeiros foram acionados, mas infelizmente as vítimas que tinham idade entre 17 e 20 anos já estavam mortas quando o socorro chegou. Os corpos dos quatro jovens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Douradina (MS).

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram