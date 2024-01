Indígenas bloqueiam MS-156 em protesto por falta de água na Reserva

Aldeia está sem água há pelo menos 40 dias

Indígenas bloquearam a rodovia MS-156, na manhã desta quinta-feira (11), formando uma extensa fila de veículos no trecho entre Dourados e Itaporã, na rotatória que dá acesso a Reserva Indígena do município da região sul do Estado.

Segundo Dourados News, a motivação do ato é a falta de água potável nas residências da aldeia. As primeiras informações no local são de que, o poço secou e não suporta mais o abastecimento. Devido ao problema, os indígenas da aldeia estão sem água há pelo menos 40 dias.

A via está bloqueada nos dois sentidos e ainda não há previsão de liberação do trânsito. O Governo do Estado recentemente criou um grupo para intermediar a situação junto a União.

