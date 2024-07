Incêndio atinge áreas rurais do município de São Gabriel do Oeste/MS

Produtores rurais, equipes de bombeiros e voluntários se unem para combater o avanço do fogo na propriedade.

Com novo foco de incêndio em áreas rurais registrado nesse domingo (28), em São Gabriel do Oeste, 70 produtores rurais, equipes de bombeiros e voluntários se unem para combater o avanço do fogo na propriedade.

O município que enfrenta uma estiagem em Mato Grosso do Sul, contou com a ajuda de três aeronaves que ajudaram a controlar as chamas de causa desconhecida.

Segundo informações da Aprosoja, a produção do milho na safra de março e abril foram afetadas devido a estiagem. A região ficou sem sinais de chuvas entre 10 a 30 dias, mais 90 dias até este mês de julho.

