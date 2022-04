Hospital Regional de Nova Andradina recebe R$ 1 milhão para reforma e ampliação

O prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia assinou ontem (7) o convênio para o repasse de R$ 1 milhão, que serão destinados à reforma, ampliação e modernização da estrutura interna do Hospital Regional.

O compromisso com liberação desses recursos junto ao governo do estado foi pactuado pelo prefeito e vereadores diretamente com Geraldo Resende, há cerca de alguns meses, durante uma visita do então secretário de saúde, às obras de construção do novo complexo que está em fase de conclusão na instituição hospitalar.

No ato de assinatura, o prefeito Gilberto Garcia comemorou a nova conquista e fez questão de reconhecer o trabalho do ex-secretário e amigo Geraldo Resende, que esteve à frente da pasta da saúde nos últimos 4 anos.

“Sempre foi um grande parceiro de Nova Andradina, nos deu respaldo e apoiou nossa gestão desde o nosso mandato anterior. Somente no Hospital Regional, quase R$ 3 milhões são provenientes de emendas de quando ainda era deputado federal. Na secretaria de saúde sempre atendeu as demandas do município, em especial, em todo período da pandemia, auxiliando na manutenção da UTI Covid-19 e outras tantas ações e projetos importantes para melhorar a vida da nossa população”, comentou.

O apoio da Câmara Municipal também foi destacado pelo prefeito Gilberto Garcia.

Além do convênio assinado, as lideranças políticas nova-andradinenses protocolaram junto a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) diversos pedidos de melhorias para as escolas, construção de Arena Esportiva e a implantação da pavimentação asfáltica do Aeroporto Municipal.

Com informações de Prefeitura de Nova Andradina.