Homem que estuprou ovelha e matou casal é preso 20 anos após o crime

Homem de 59 anos foi preso, nesta quinta-feira (4), Laranjal (PR), , acusado de matar um casal em setembro de 2003, em Ribas do Rio Pardo, distante 97 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, o crime aconteceu após as vítimas descobrirem que o autor estuprou uma ovelha pertencente a elas.

O proprietário do animal foi tirar satisfação com o homem, momento que iniciou-se uma discussão entre os dois. O acusado sacou um revólver e correu atrás do casal. As filhas das vítimas, de quatro e sete anos, que estavam no local, se esconderam no banheiro da residência.

José Roberto e Creusa Gomes acabaram mortos a tiros. Uma das crianças também foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu. O autor chegou a ser preso em outubro de 2003, mas cavou um túnel na cela da delegacia e fugiu.

Passados 20 anos do crime, o SIG (Setor de Investigações Gerais) recebeu informações que o suspeito pudesse estar no Estado vizinho e, com apoio da 44ª Delegacia Regional do Paraná, conseguiu localizá-lo na zona rural da cidade.

Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde estará à disposição da Justiça.

