Homem morre após capotar caminhonete que havia trocado o pneu horas antes

Na tarde do último domingo (30), um homem identificado como Joelson Bobadilha da Silva, de 41 anos, morreu após capotar a caminhonete que conduzia, momentos antes ele havia trocado o pneu que havia furado, quando estava em Anastácio. Já o acidente ocorreu próximo de Dois Irmãos do Buriti, onde foi socorrido e veio a óbito.

Conforme o registro policial, a vítima deu entrada no hospital por volta das 12h, relatando fortes dores no corpo. Devido à gravidade do seu estado, piorou e faleceu às 14h.

Uma testemunha que trabalha no assentamento relatou que, ao passar pela rodovia MS-347, viu o motorista de um carro sinalizar para uma ambulância parar. O motorista explicou que seu amigo, Joelson, estava em seu carro após ter capotado a caminhonete que dirigia.

O motorista contou que havia ido socorrer Joelson, pois o pneu da caminhonete havia furado e ele não tinha uma chave de roda. O amigo, dirigindo outro carro, foi ao local para ajudar. Após socorrê-lo, no caminho de volta para Campo Grande, próximo à Fazenda Cachoeira, cerca de 4 km após a ponte do Rio Dois Irmãos, Joelson capotou o veículo.

O amigo afirmou que não presenciou o acidente, mas ao chegar ao local encontrou Joelson caído fora do veículo, inconsciente. Ele colocou Joelson em seu carro e o levou para a cidade de Dois Irmãos do Buriti, onde encontrou uma ambulância e pediu ajuda.

Posteriormente, o amigo solicitou um guincho para buscar a caminhonete no local do acidente e a deixou na cidade. A caminhonete pertencia a Joelson, mas estava registrada no nome de outra pessoa.

Com Informações Princesinha News

