Homem é preso em Nova Andradina após descumprir medida protetiva

Um jovem, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (16), após descumprir uma medida protetiva, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

A mulher, de 39 anos, acionou a Polícia Militar relatando que o rapaz estava em sua residência. Aos policiais ele relatou que mora com a mulher desde que saiu da cadeia, há cerca de sete meses. A mulher confirmou a informação repassada pelo rapaz.

Embora o suspeito more com ela, ele foi encaminhado a Delegacia de Policia Civil.

