Homem é preso após furtar sela de cavalo em Dourados

Na madrugada de hoje (18), um homem, de 44 anos, foi preso por agentes da Guarda Municipal de Dourados, acusado de furtar pertences de uma caminhonete estacionada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, próximo à Praça Antônio João.

Segundo informações, o vigia de uma agência bancária flagrou de madrugada quando o homem abriu a traseira do veículo e tirou uma mochila azul e uma sela de cavalo. Após o furto, ele fugiu em direção à Avenida Weimar Gonçalves Torres.

Após rondas da Guarda Municipal, um homem com as mesmas características foi encontrado nas redondezas e ainda fez gestos obscenos com as partes intimas para os agentes dizendo que não podia mais nem trocar de roupa em paz.

Ao ser questionado, ele falou que ganhou a sela de um amigo, mas não soube informar o nome.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como furto.

