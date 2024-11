Homem é levado para fora de casa e assassinado no meio da rua em Itaporã

Homem identificado como Lucas Mateus Afonso Arguelho, com idade não divulgada, foi morto a facadas, na noite desse sábado (9), em Itaporã, distante 232 quilômetros de Campo Grande, após ser arrastado para fora de casa.

Conforme informações do site Ponta Porã News, a vítima estava dentro da residência, quando um homem chegou e o obrigou a sair do imóvel. Na rua, Lucas foi esfaqueado diversas vezes, tentou correr, mas caiu 100 metros à frente, onde morreu.

O autor do crime fugiu em seguida e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia, que levantaram as primeiras informações.

Antes do crime, a vítima chegou a ser abordada pela PM, quando foi multada. Entretanto, as causas da infração não forma divulgadas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram