Homem é encontrado morto em Brasilândia

Na manhã da última quinta-feira (26), Hélio Vicente da Silva, de 57 anos, foi encontrado morto dentro do barraco improvisado onde morava às margens do Rio Taquarussu, em Brasilândia, cidade a 366 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, o homem foi encontrado deitado em cima da cama por um amigo, que acionou a policia. Os policiais não identificaram sinais de violência no corpo da vítima ou sinais de furto no barraco.

O amigo relatou aos policiais que Hélio morava sozinho, consumia bebidas alcoólicas em excesso e tinha problemas cardíacos. O corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia legal) de Bataguassu para verificação da causa da morte.

