Governo reúne equipe para iniciar reforma do Castelinho de Ponta Porã

O secretário Estadual de Cidadania e Cultura, João César Mattogrosso, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo Cegonha, estiveram reunidos na segunda-feira (17), com o prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho para tratar do início da reforma do Castelinho de Ponta Porã.

“Estamos felizes por estar fazendo parte da história de Ponta Porã com esta restauração. Uma obra importante para a cidade, uma obra construída em 1927, e que agora passa por esta restauração importante, fruto da sensibilidade do governador Reinaldo Azambuja e do trabalho da Fundação de Cultura”, diz João César Mattogrosso.

O investimento previsto para a reforma do Castelinho é de R$ 4 milhões. Construído na década de 20, o prédio já foi a sede do governo na fronteira e a expectativa é que seja transformado em um museu para contar a história da cidade e do Estado.

Sua construção ocorreu de 1926 até 1930, próximo a antiga estação Noroeste do Brasil, em Ponta Porã. De 1943 a 1946 foi sede do governo do Território de Ponta Porã, e depois abrigou a cadeia pública e o quartel da Polícia Militar.

Já na década de 90 deixou de servir a segurança pública, com a transferência da corporação para outro prédio, perdendo assim sua função. Esta restauração proposta pelo Governo do Estado visa justamente dar um “novo caminho” para este local que faz parte da história.